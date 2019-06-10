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Дальнее зарубежье 10.06.2019 13:29

Китай в мае увеличил валютные резервы до максимума за девять месяцев - свыше $3,1 трлн

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, увеличились в мае до максимального уровня с августа прошлого года. По состоянию на конец прошлого месяца они составляли $3 трлн 101 млрд по сравнению с $3 трлн 94,95 млрд в апреле, увеличившись на $6,05 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя до $3,09 трлн.

Китай увеличил покупки золота в мае по итогам шестого месяца подряд, благодаря чему его запасы драгметалла увеличились до 1916 тонн. Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в мае купил 15,6 тонны золота.

НБК аккумулировал 74 тонны драгметалла с конца ноября, когда он начал наращивать покупки золота, свидетельствуют данные Refinitiv.

Запасы золота в стоимостном выражении на конец мая увеличились до $79,8 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ВАЛЮТА, ЗОЛОТО, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]