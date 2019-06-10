В украинский парламент могут пройти пять партий - опрос

Если бы внеочередные выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, в новый созыв парламента прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - "За жизнь", "БПП "Солидарность" (после переименования - "Европейская солидарность") и ВО "Батькивщина", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Согласно обнародованным в понедельник на сайте КМИС данным, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 32,1% всех респондентов, (34,4% среди тех, кто собирается голосовать и 48,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором), за "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы отдать свои голоса 7,8% опрошенных (8,4% и 11,8% соответственно), "Блок Петра Порошенко" Солидарность" (после переименования - "Европейская солидарность") получил бы поддержку 5,4% украинцев (5,8% и 8,1% соответственно), ВО "Батькивщина" - 5,1% (5,5% и 7,8% соответственно).
С учетом 5-процентного проходного барьера на выборах в парламент также имеет высокие шансы пройти в Раду партия "Голос" Святослава Вакарчука, за которую готовы проголосовать 3,7% всех респондентов (4% среди тех, кто собирается голосовать и 5,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором).
КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения с 26 мая по 7 июня. Методом личного интервью опрошено 2021 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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