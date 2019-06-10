Генпрокуратура Узбекистана опровергает заявления о пытках задержанного главы Фонда поддержки СМИ

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла заявление о применении пыток в отношении директора Фонда поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Саида-Абдулазиза Юсупова, задержанного по обвинению в мошенничестве.

Юсупов был задержан 10 мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и помещен в следственный изолятор Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана. Решением суда он был арестован.

"Генеральной прокуратурой при участии защитника и надзирающего за следствием прокурора проведено медицинское обследование Юсупова с привлечением специалистов-медиков. В ходе обследования на теле обвиняемого никаких телесных повреждений либо признаков пыток обнаружено не было", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, распространенном в понедельник.

Согласно заключению республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, у Юсупова имеется заболевание кровеносных сосудов, однако "состояние здоровья не препятствует применению в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу и участию в проведении следственных действий", говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мать обвиняемого Юсупова была принята руководством Генеральной прокуратуры 7 июня. Она заявила, что в ходе следствия в отношении ее сына применяются пытки, и она просит проведения его медицинского обследования с участием защитника. После проведения обследования Юсупов в присутствии своего защитника добровольно в письменной форме разъяснил, что в процессе следствия в его отношении не оказывается какое-либо физическое или психологическое воздействие, а также в настоящее время он своевременно принимает лекарства и проходит необходимые медицинские процедуры.

Ранее узбекские СМИ со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщали, что глава Фонда представлялся сотрудником спецслужбы и обманным способом получал денежные средства от людей. Согласно представленным данным, в Службу госбезопасности Узбекистана обратилась группа граждан. Они заявили, что Юсупов, представляясь сотрудником спецслужбы, мошенническим путем получил от них деньги в размере $65 тыс., $28 тыс. и $15 тыс. При этом отмечалось, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности по такой же статье. Тогда, согласно решению суда, он возместил пострадавшему $30 тыс. и был осужден условно.

Вместе с тем ранее ряд изданий распространили заблаговременно записанное видеообращение Юсупова к президенту страны, в котором он заявляет, что на него оказывается давление за критические выступления, и он опасается провокаций.