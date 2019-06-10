Демократы США на этой неделе проведут несколько слушаний по докладу спецпрокурора Мюллера

Демократическая партия США решила провести на этой неделе серию слушаний в Конгрессе на тему "российского доклада" спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Юридический комитет палаты представителей США планирует 10 июня провести открытые слушания на тему "Уроки доклада Мюллера: воспрепятствование президента суду и другие преступления".
Комитет по разведке палаты представителей США также планирует провести слушания под названием "Уроки доклада Мюллера". Они пройдут в среду и будут посвящены контрразведывательной деятельности.
Кроме того, на вторник в палате представителей запланировано голосование по резолюции, обвиняющей генпрокурора США Уильяма Барра и бывшего адвоката президента США Дона Макгана в неуважении к Конгрессу.
В юридическом комитете палаты представителей США требовали от Барра до 6 мая предоставить полную версию доклада Мюллера о расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Минюст отказался передавать текст доклада, аргументировав это тем, что таким образом Барр нарушит закон и скомпрометирует текущие расследования.
Вместо этого Барр предложил ряду демократов ознакомиться с версией доклада, в которую внесено меньше правок, но демократы отказались.
В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.
Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.
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