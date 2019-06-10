Число соискателей убежища в странах ЕС вновь выросло с начала 2019 года - СМИ

Сирия, Венесуэла и Афганистан лидируют по числу ходатайств о предоставлении убежища в странах Евросоюза, сообщила в понедельник радиостанция Deutsche Welle.

Больше всего заявлений о предоставлении убежища в ЕС за первые четыре месяца 2019 года подали сирийцы - более 20 тыс. (на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). От граждан Венесуэлы поступило свыше 14 тыс. заявлений (рост на 121%), от жителей Афганистана - также 14 тыс. (рост на 36%), отмечает радиостанция со ссылкой на данные медиагруппы Funke.

В целом за первые четыре месяца 2019 года свыше 206 тыс. человек подали ходатайства о предоставлении убежища на территории ЕС. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты полагают, что это может означать конец тенденции к сокращению количества соискателей убежища, которая наблюдалась в течение последних нескольких лет. Только в 2018 году число мигрантов, ищущих убежище в Евросоюзе, снизилось на 11%.

Данные этого года указывают на то, что все больше беженцев прибывают на территорию ЕС из стран Латинской Америки и с Балкан.