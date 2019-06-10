Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.06.2019 14:05

Супруг Елизаветы Второй празднует 98-летие

Герцог Эдинбургский супруг королевы Великобритании принц Филипп в понедельник празднует 98-й день рождения.

"Желаем его королевскому высочеству герцогу Эдинбургскому очень счастливого 98-го дня рождения сегодня!" - говорится в официальном Twitter британской королевской семьи.

В Лондоне вечером день рождения принца отметят салютом. Сам Филипп, как ожидают СМИ, свой день рождения проведет дома в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк.

На выходных отпраздновала так называемый официальный день рождения королева Елизавета Вторая. Принц Филипп, отошедший от исполнения официальных обязанностей, на дне рождении супруги не присутствовал.

На традиционном параде, проводимом в честь официального дня рождения королевы, были остальные члены британской королевской семьи, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая в июле покинет этот пост.

Настоящий день рождения Елизавета Вторая отпраздновала в апреле, тогда ей исполнилось 93 года. С 1748 года официальный день рождения британского монарха отмечается в первую, вторую или третью субботу июня с расчетом на хорошую погоду.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на острове Корфу в семье четвертого сына короля Греции Андрея Греческого и немецкой принцессы Алисы Баттенберг. Учился в Германии, в Шотландии, а после в военно-морском колледже в английском Дартмуте. Во время Второй мировой войны Филипп служил в военно-морском флоте Великобритании. На Елизавете Второй женился в 1947 году, за пять лет до ее восшествия на престол. В браке у них родились четверо детей.

Супруг королевы Великобритании решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях в мае 2017 года. При этом Елизавета II полностью поддержала его решение. Принц Филипп, в то же время, все еще участвует в некоторых семейных мероприятиях, например, свадьбах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, ПРАЗДНИК


Похожие новости


Свадьба принца Гарри принесет экономике Великобритании $1,4 млрд - Brand Finance Герцог и герцогиня Кембриджские назвали третьего ребенка Луисом Артуром Чарльзом Британский принц Гарри и американка Меган Маркл поженятся 19 мая Принц Гарри и его невеста примут участие в первом совместном официальном мероприятии Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке Принц Джордж начинает учебный год, герцогиня Кембриджская пропустит это событие из-за вызванного беременностью недомогания

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]