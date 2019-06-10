Американские горки на нефтяном рынке

Резкое снижение цен на нефть, наблюдаемое на протяжении всей минувшей недели, наконец-то приостановилось. 5 июня нефтяные котировки упали даже ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года. Сегодня уже цена на нефть Brent повысилась до $63,71 за баррель, WTI - до $54,36 за баррель.

Главным «виновником» снижения цен в очередной раз стали Соединенные Штаты

Именно с действиями Вашингтона в сфере внешней торговли, главным образом, с ужесточением торговых отношений с Китаем и угрозой введения 5%-ных пошлин на импорт всех товаров из Мексики, а также сигналами о готовности КНР принять ответные меры на действия США, эксперты связывают давление на рынок нефти. Инвесторы полагают, что ухудшение ситуации в мировой торговле приведет к ослаблению роста глобального ВВП и подорвет спрос на топливо. Как следствие, растет спрос на защитные активы, тогда как более рисковые объекты для инвестиций, включая сырьевые товары, дешевеют.

«Масло» в огонь подлили и данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 3,21 млн баррелей, дистиллятов - на 4,57 млн баррелей. И это при том, что в США наступил период летней активности на автомобильном рынке, когда запасы топлива, как правило, сокращаются. Рост запасов во многом объясняется увеличением нефтедобычи в США, которая на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила рекордные 12,4 млн б/с.

Такой рост, конечно же, вызывает определенные опасения насчет увеличения предложения на фоне возможного снижения спроса на «черное золото». Тем более, что санкции, введенные в отношении иранской нефти со 2 мая, а также нерешенные проблемы с добычей в Ливии и Венесуэле, не оказали существенного влияния на рынок нефти в сторону увеличения спроса. С другой стороны, если верить заявлениям иранских чиновников, страна продолжает экспорт в неофициальном порядке, вопреки санкциям США, удовлетворяя определенный спрос. Значит, мало-мальски, но может повлиять на ситуацию на рынке.

Россия и Саудовская Аравия «верят» в эффективность ОПЕК+

Глава Минэнерго РФ АлександраНовак, отмечает, что в 2019 году темпы роста спроса на нефть по оценке ряда экспертов могут снизиться с 1,3-1,4 млн баррелей в сутки до менее чем 1 млн б/с из-за торговых войн.

«Факторы фундаментальные уходят на второй план, на первый план выходит фактор каких-то новостей, торговых войн, факторы неопределенности. Соглашение ОПЕК и не-ОПЕК это очень хороший инструмент, который позволяет хоть как-то реагировать на эти неопределенности", - отметил министр.

Вместе с тем, Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США. «Мы видим рост спроса на нефть. Спрос очень хороший, довольно здоровый. У меня нет опасений начет спроса», - утверждает министр энергетики королевства Халид аль Фалих. Он признал, что «есть ощущения» нестабильности из-за торговых войн, но высказал мнение, что торговой войны между США и Китаем не будет, и стороны разрешат спорные вопросы.



Ясно одно, создание прочного баланса между спросом и предложением – задача непростая, а потому нефтепроизводителям, подписавшимся под сделкой о сокращении добычи нефти, предстоит долгий путь для ее достижения, чтобы минимизировать негативное влияние заявлений или действий отдельных государств на общую ситуацию на рынке нефти.

Между тем, резкие скачки нефтяных цен, хотя и прилично действуют на нервы нефтепроизводителей, тем не менее, подобная встряска оказалась весьма полезной для участников сделки ОПЕК+, не оставив тени сомнения в целесообразности продления соглашения о сокращения добычи нефти до конца 2019 года.

Напомним, что в декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - 322 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

Сохранить квоты или еще больше сократить добычу?

Решение о дальнейшей судьбе соглашения после первого полугодия 2019 года предполагалось принять на заседании ОПЕК+ в Вене 25-26 июня. Теперь же встреча стран-участниц ОПЕК, а также стран, не входящих в картель, планируется на 2-4 июля.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии теперь уверен, что в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях: «Вопрос совсем не в том - будем мы продлевать или нет. Думаю, если и будет вопрос, то на каком уровне. В ближайшие четыре недели мы продолжим консультироваться насчет этих цифр с нашими коллегами из не-ОПЕК. Главным образом, думаю не секрет, что продление (сделки - ИФ) со стороны ОПЕК - почти "в кармане", вопрос - в кооперации с не-ОПЕК".

«Продление ограничений - наиболее вероятная опция для стран ОПЕК+. Причины заключаются в факторах неопределенности, росте запасов, торговые войны, рост добычи в США. Думаю, что сокращение продлится, по меньшей мере, шесть месяцев при необходимости», - считает министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

«Последние изменения на рынке показывают, что мы скорее должны усилить сокращение, нежели ослабить», - сказал иракский министр, отметив, если добычу увеличить, то наступит хаос.

При этом некоторые участники сделки ОПЕК+ считают, что ее действие нужно продлить еще на полгода, но в рамках сохранения имеющихся квот.

В любом случае, заявления, сделанные министрами нефти Саудовской Аравии, РФ и Ирака, придали некоторый импульс нефтяному рынку, который в конце недели пришел в себя от резкого падения в первой половине недели.

Одном словом, данная ситуация на нефтяном рынке показала справедливость высказывания - «все, что не делается - все к лучшему». В данном случае она расставила приоритеты для ОПЕК+. Так что очевиден ответ на главный вопрос - быть или не быть?

Н.Аббасова