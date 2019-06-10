Задержания в ходе мирных протестов в Казахстане могут подорвать репутацию страны - глава миссии наблюдателей ОБСЕ

Массовые задержания в ходе мирных протестов в Казахстане в день выборов президента могут негативно повлиять на репутацию страны, заявил специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели.
"Нужно отметить, что мирные протесты и протесты, которые прошли вчера в крупных городах, были подавлены правоохранительными органами, и это привело к многочисленным задержаниям. Такие события глубоко подрывают (авторитет властей - ИФ-К), и чрезмерная реакция может значительно повлиять на репутацию страны", - сказал Церетели на пресс-конференции в Нур-Султане в понедельник.
Накануне сообщалось, что в казахстанской столице Нур-Султане и в Алматы прошли несанкционированные митинги, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы президента.
По данным МВД Казахстана, в воскресенье число задержанных в ходе этих акций составило около 500 человек. "На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку (...). В городах Нур-Султан и Алматы с мест (митингов - ИФ-К) были доставлены в участки около 500 человек", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Март Кожаев на брифинге в ЦИК в воскресенье.
Комментируя действия полицейских, он подчеркнул, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом".
"В общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно. При задержании правонарушителей специальные средства не применялись", - заявил замминистра.
По предварительным данным ЦИК, явка избирателей на выборах в Казахстане составила 77,4%, лидирует кандидат от партии власти "Нур Отан", действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, который получает 70,76% голосов избирателей. На втором месте - выступавший на выборах в оппозиции действующей власти журналист Амиржан Косанов, набравший, по предварительным данным, 16,02% голосов.
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