У Ирана пока нет необходимости в российских С-400 - представитель иранского МИД

Иран не запрашивал у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, так как пока в них не нуждается, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.
"Мы не обращались к России по поводу приобретения С-400, сейчас не чувствуем необходимости в этих комплексах", - сказал журналистам Мусави, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.
"Наши учёные разработали системы, которые не уступают им", - отметил дипломат.
Ранее в западных СМИ появились сообщения, что Россия отказалась заключить контракт с Ираном на ЗРС С-400.
Со своей стороны информированный российский источник сообщил "Интерфаксу", что "Иран не обращался с заявкой на С-400".
"Россия продолжает сотрудничество с Ираном в рамках обслуживания ранее поставленных комплексов С-300 - эти обязательства выполняются в полном объёме", - сказал собеседник агентства.
Представитель МИД Ирана также выразил сожаление по поводу тому, что ЕС "не хотел или не смог выполнять свои обязательства по Ирану".
8 мая Иран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и дал европейским участникам сделки 60 дней, чтобы выполнить свою часть обещаний. Речь, прежде всего, идет о создании специального платежного механизма, призванного продолжить экономические и финансовые отношения с Ираном в условиях американских санкций.
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