Выборы в Казахстане стали важным свидетельством преемственности политического курса страны - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительной телеграмме Касым-Жомарту Токаеву по случаю его избрания президентом президента Казахстана отметил, что состоявшиеся выборы стали важным свидетельством преемственности политического курса, сообщили пресс-служба главы Казахстана.
В телеграмме Эрдоган также выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии Казахстана.
"Не сомневаюсь в том, что Казахстан продолжит укреплять согласие и стабильность, вносить вклад в обеспечение мира и международной безопасности. Казахстанско-турецкие отношения, основанные на многовековой дружбе наших народов, достигли высокого уровня благодаря нашим совместным усилиям с первым президентом - елбасы (лидером нации - ИФ-К) Нурсултаном Назарбаевым. Я готов и далее работать над развитием всестороннего сотрудничества между нашими странами", - говорится в телеграмме, выдержки из которой приведены в сообщении.
На внеочередных выборах президента Казахстана, состоявшихся 9 июня, победу одержал Токаев, который, по предварительным данным ЦИК, набрал 70,76% голосов избирателей.
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