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СНГ 10.06.2019 13:48

Выборы в Казахстане стали важным свидетельством преемственности политического курса страны - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительной телеграмме Касым-Жомарту Токаеву по случаю его избрания президентом президента Казахстана отметил, что состоявшиеся выборы стали важным свидетельством преемственности политического курса, сообщили пресс-служба главы Казахстана.

В телеграмме Эрдоган также выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии Казахстана.

"Не сомневаюсь в том, что Казахстан продолжит укреплять согласие и стабильность, вносить вклад в обеспечение мира и международной безопасности. Казахстанско-турецкие отношения, основанные на многовековой дружбе наших народов, достигли высокого уровня благодаря нашим совместным усилиям с первым президентом - елбасы (лидером нации - ИФ-К) Нурсултаном Назарбаевым. Я готов и далее работать над развитием всестороннего сотрудничества между нашими странами", - говорится в телеграмме, выдержки из которой приведены в сообщении.

На внеочередных выборах президента Казахстана, состоявшихся 9 июня, победу одержал Токаев, который, по предварительным данным ЦИК, набрал 70,76% голосов избирателей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]