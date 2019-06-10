Россия и Саудовская Аравия договорились открыть торгпредства

Россия и Саудовская Аравия договорились о взаимном открытии своих торговых представительств, сообщил сопредседатель межправкомиссии с российской стороны, глава Минэнерго Александр Новак по итогам МПК.

"Договорились создавать торговые представительства в Саудовской Аравии, и аналогично в России", - сказал он.

А.Новак также добавил, что в рамках МПК достигнуты договоренности по ряду юридических вопросов, в том числе по облегчению визового режима для ряда категории граждан.