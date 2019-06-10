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СНГ 10.06.2019 16:03

Россия и Саудовская Аравия договорились открыть торгпредства

Россия и Саудовская Аравия договорились о взаимном открытии своих торговых представительств, сообщил сопредседатель межправкомиссии с российской стороны, глава Минэнерго Александр Новак по итогам МПК.

"Договорились создавать торговые представительства в Саудовской Аравии, и аналогично в России", - сказал он.

А.Новак также добавил, что в рамках МПК достигнуты договоренности по ряду юридических вопросов, в том числе по облегчению визового режима для ряда категории граждан.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ТОРГПРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]