На рынке нефти - перепроизводство, вопрос о продлении сделки требует анализа - Новак

Рынок нефти на текущий момент сталкивается с перепроизводством, так что вопрос о продлении сделки требует анализа, сказал глава Минэнерго Александр Новак.

"Это на повестке. Мы обсуждали это с министром. Есть большие риски перепроизводства, но нам надо поглубже проанализировать, чтобы в июле принять сбалансированное решение",- сказал он.