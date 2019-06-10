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ТЭК 10.06.2019 14:12

На рынке нефти - перепроизводство, вопрос о продлении сделки требует анализа - Новак

Рынок нефти на текущий момент сталкивается с перепроизводством, так что вопрос о продлении сделки требует анализа, сказал глава Минэнерго Александр Новак.

"Это на повестке. Мы обсуждали это с министром. Есть большие риски перепроизводства, но нам надо поглубже проанализировать, чтобы в июле принять сбалансированное решение",- сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ПЛАНЫ, НОВАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]