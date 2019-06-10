Азеригаз в январе-мае зарегистрировал более 43 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 июня 2019 года составляет 2 млн 226,675 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.

"В январе-мае 2019 года объединением зарегистрировано 43,153 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 21,24 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 21,913 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.

Н.Аббасова