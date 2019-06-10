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Социум 10.06.2019 14:33

Азеригаз в январе-мае зарегистрировал более 43 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 июня 2019 года составляет 2 млн 226,675 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.

"В январе-мае 2019 года объединением зарегистрировано 43,153 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 21,24 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 21,913 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗ, АБОНЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]