Фалих: Саудовская Аравия не сомневается в приглашении Росатома на III раунд предквалификации для строительства двух блоков АЭС

Саудовская Аравия не сомневается, что ГК "Росатом" получит приглашение на третий раунд предквалификации для строительства двух блоков АЭС.
"Росатом" имеет большой опыт строительства АЭС по всему миру. Не случайно организаторы тендера пригласили ее. Компания прошла два этапа квалификационного отбора, и мы не сомневаемся, что "Росатом" получит приглашение для прохождения третьего раунда квалификационного отбора",- сообщил на пресс-конференции глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Как сообщалось, в 2015 году Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение по мирному атому. Тогда же Саудовская Аравия объявила о намерениях развивать атомную энергетику, построив 16 атомных блоков до 2030 года. Сообщалось, что общая стоимость строительства может составить $100 млрд. "Парад вендоров" стартовал осенью 2017 года, а в декабре Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту по "мирному атому".
В феврале 2018 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что "Росатом" подал заявку на участие в тендере на строительство двух блоков АЭС в Саудовской Аравии. В июле стало известно, что "Росатом" вошел в шорт-лист для прохождения следующего этапа конкурса.
В октябре 2018 года источник в госкорпорации сообщил "Интерфаксу", что "Росатом" в 2019 году ожидает ответа от Саудовской Аравии по своему предложению о строительстве АЭС.
В конце 2018 года глава "Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что Россия перешла на следующий этап в тендере Саудовской Аравии на строительство АЭС. "В Саудовской Аравии мы перешли, вместе с другими правда странами, в фазу "B". Послушно готовим все документы, участвуем во всех процедурах по строительству двухблочной крупной станции, - говорил он в декабре. - Эта тема всегда есть на переговорах между и королем, и наследным принцем, и руководством страны. События развиваются и, по моей оценке, будут развиваться медленно".
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