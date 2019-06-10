Новый премьер Молдавии просит международное сообщество о дальнейшей поддержке

Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду поблагодарила международное сообщество за поддержку и попросила поддерживать и дальше новые молдавские власти.
"За последние несколько лет Молдавия превратилась в страну, которая была изолирована от внешнего мира из-за действий одной партии и узурпатора Владимира Плахотнюка. Если мы не освободим от них страну, то Молдавия не сможет двигаться дальше. Я направлю в Европейскую комиссию, Совет Европы и Венецианскую комиссию письма с просьбой дать оценку решениям Конституционного суда, которые мы считаем противоречащими нормам конституции", - заявила Санду в начале первого заседания нового правительства Молдавии в понедельник.
Как сообщалось, МИД России, Госдепартамент США, Генеральный секретарь Совета Европы, действующий председатель ОБСЕ, Верховный представитель по внешним связям Евросоюза и другие международные организации и чиновники официально поддержали новое правительство Молдавии, созданное 8 июны правым блоком ACUM и Партией социалистов Молдавии (ПСМ).
Председатель ПСМ Зинаида Гречанная избрана председателем парламента Молдавии, а лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена премьер-министром.
Однако Конституционный суд, который выполняет указания Демпартии, признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
Демократическая партия объявила также, что начинает сбор подписей за отставку президента Додона, чтобы добиться проведения президентских выборов одновременно с парламентскими.
В свою очередь, парламент Молдавии признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона Демпартию и правительство Филипа, который одновременно является председателем парламентской фракции.
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