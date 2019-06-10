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СНГ 10.06.2019 14:41

Путин по телефону поздравит Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Президент РФ Владимир Путин в понедельник позвонит Касым-Жомарт Токаеву, чтобы поздравить его с победой на выборах президента Казахстана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Будет обязательно (поздравлять). Президент имеет в виду сегодня поздравить его (Токаева) лично по телефону", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно официальным данным ЦИК Казахстана, действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал победу на состоявшихся 9 июня выборах главы государства, набрав 70,76% голосов.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАЗАХСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]