Путин по телефону поздравит Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Президент РФ Владимир Путин в понедельник позвонит Касым-Жомарт Токаеву, чтобы поздравить его с победой на выборах президента Казахстана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Будет обязательно (поздравлять). Президент имеет в виду сегодня поздравить его (Токаева) лично по телефону", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно официальным данным ЦИК Казахстана, действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал победу на состоявшихся 9 июня выборах главы государства, набрав 70,76% голосов.