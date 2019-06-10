В зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке находятся до 3 тыс. граждан Узбекистана - муфтий

В зоне боевых действий на Ближнем Востоке, в том числе на территории Сирии, находятся до 3 тыс. граждан Узбекистана, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на главу Управления мусульман республики, муфтия Усмонхона Алимова.
"По нашим данным в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке находятся около трех тысяч граждан Узбекистана, которых мы должны вернуть в страну", - заявил Алимов одному из узбекских телеканалов.
Он напомнил, что 30 мая из сирийского лагеря "Ал-Хол" узбекским спецбортом были вывезены 156 граждан страны. Операции по спасению тех, кто там находится, будут продолжены, заявил Алимов.
Муфтий сообщил, что доставленных на родину граждан разместили в санатории близ Ташкента. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
"Наряду с медиками, психологами, мы направили к этим людям наших имамов, которые проводят с ними беседы, оказывают им моральную поддержку", - сказал Алимов.
Ранее сообщалось, что специальным авиарейсом в Ташкент доставлены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Восток.
По данным МИД Узбекистана, успешно проведенная гуманитарная миссия по спасению граждан страны стала результатом скоординированных действий министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств страны при поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК) и ЮНИСЕФ.
Региональный директор МККК по странам Евразии Патрик Виаль заявил о готовности продолжать совместную работу по возвращению узбекских граждан на родину из зон конфликтов.
Ранее глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн заявил, что организация готова сотрудничать в возвращении узбекских детей, обнаруженных в Ираке и Сирии.
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