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СНГ 10.06.2019 16:17

В зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке находятся до 3 тыс. граждан Узбекистана - муфтий

В зоне боевых действий на Ближнем Востоке, в том числе на территории Сирии, находятся до 3 тыс. граждан Узбекистана, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на главу Управления мусульман республики, муфтия Усмонхона Алимова.

"По нашим данным в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке находятся около трех тысяч граждан Узбекистана, которых мы должны вернуть в страну", - заявил Алимов одному из узбекских телеканалов.

Он напомнил, что 30 мая из сирийского лагеря "Ал-Хол" узбекским спецбортом были вывезены 156 граждан страны. Операции по спасению тех, кто там находится, будут продолжены, заявил Алимов.

Муфтий сообщил, что доставленных на родину граждан разместили в санатории близ Ташкента. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Наряду с медиками, психологами, мы направили к этим людям наших имамов, которые проводят с ними беседы, оказывают им моральную поддержку", - сказал Алимов.

Ранее сообщалось, что специальным авиарейсом в Ташкент доставлены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Восток.

По данным МИД Узбекистана, успешно проведенная гуманитарная миссия по спасению граждан страны стала результатом скоординированных действий министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств страны при поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК) и ЮНИСЕФ.

Региональный директор МККК по странам Евразии Патрик Виаль заявил о готовности продолжать совместную работу по возвращению узбекских граждан на родину из зон конфликтов.

Ранее глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн заявил, что организация готова сотрудничать в возвращении узбекских детей, обнаруженных в Ираке и Сирии.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СИРИЯ, ГРАЖДАНЕ, МУФТИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]