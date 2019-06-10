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Оборона 10.06.2019 14:51

Глава Минобороны Азербайджана прибыл в Нахчыван для наблюдения за завершением азербайджано-турецких тактических учений

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов прибыл в понедельник в Нахчывансую Автономную Республику (НАР) для наблюдения за совместными азербайджано-турецкими тактическими учениями «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой.

Как сообщалось ранее, учения стартовали 7 июня в НАР. К ним привлечены подразделения отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур НАР, а также ВС Турции. В учениях задействованы до 5 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение

Цель учений - разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

Учения продлятся до 11 июня в соответствии с "Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией".

Ф.Исазаде

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Тэги: НАР, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Министр обороны Турции прибыл в Нахчыван для наблюдения за завершением азербайджано-турецких тактических учений

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]