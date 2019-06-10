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Дальнее зарубежье 10.06.2019 16:31

Туристы смогут посетить международную космическую станцию NASA с 2020 года

Туристам позволят посещать международную космическую станцию (МКС) NASA с 2020 года, полет к ней обойдется в $60 млн, сообщает BBC.

"МКС NASA будет открыта для туризма с 2020 года. В год она сможет принять две частные астроэкспедиции продолжительностью пребывания до 30 дней. Одна ночь на борту обойдется в $35 тысяч", - пишет портал.

При этом сам полет в космос могут организовать американские компании Boeing и SpaceX, они уже разрабатывают капсулы для перевозки людей на МКС. Плата за полет в космос для частного астронавта составит около $60 млн. У туристов проверят здоровье, после чего они пройдут обязательную предполетную подготовку.

"На подобный шаг в NASA пошли в стремлении привлечь новые источники финансирования, сейчас ведомство существует за счет налогоплательщиков США. Ранее любое коммерческое использование станции было запрещено", - отмечает BBC.

NASA - национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Ведомство относится к федеральному правительству США и подчиняется непосредственно президенту.

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Тэги: США, ТУРИЗМ, КОСМОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]