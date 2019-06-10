Туристы смогут посетить международную космическую станцию NASA с 2020 года

Туристам позволят посещать международную космическую станцию (МКС) NASA с 2020 года, полет к ней обойдется в $60 млн, сообщает BBC.

"МКС NASA будет открыта для туризма с 2020 года. В год она сможет принять две частные астроэкспедиции продолжительностью пребывания до 30 дней. Одна ночь на борту обойдется в $35 тысяч", - пишет портал.

При этом сам полет в космос могут организовать американские компании Boeing и SpaceX, они уже разрабатывают капсулы для перевозки людей на МКС. Плата за полет в космос для частного астронавта составит около $60 млн. У туристов проверят здоровье, после чего они пройдут обязательную предполетную подготовку.

"На подобный шаг в NASA пошли в стремлении привлечь новые источники финансирования, сейчас ведомство существует за счет налогоплательщиков США. Ранее любое коммерческое использование станции было запрещено", - отмечает BBC.

NASA - национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Ведомство относится к федеральному правительству США и подчиняется непосредственно президенту.