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Дальнее зарубежье 10.06.2019 16:45

Трамп пригрозил Мексике возвратом пошлин в случае отказа от мер против мигрантов

Президент США Дональд Трамп в понедельник напомнил парламенту Мексики о необходимости одобрить меры против мигрантов из Центральной Америки, чтобы избежать ввода пошлин Вашингтоном.

"Мы подписали, задокументировали еще одну очень важную часть соглашения об иммиграции и безопасности с Мексикой, ту, о которой США просили долгие годы. Она будет опубликованав не столь отдаленном будущем, и должна будет пройти через голосование в законодательных органах Мексики", - написал он.

"Мы не ожидаем проблем с голосованием, но если одобрения по той или иной причине не произойдет, пошлины будут восстановлены", - добавил Трамп.

На минувших выходных Трамп сообщил, что согласовал с Мехико меры, которые мексиканская сторона примет для борьбы против следующих к границе США нелегалов. В обмен на это Вашингтон согласился не вводить пошлины против Мексики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, МЕКСИКА, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]