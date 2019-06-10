Трамп пригрозил Мексике возвратом пошлин в случае отказа от мер против мигрантов

Президент США Дональд Трамп в понедельник напомнил парламенту Мексики о необходимости одобрить меры против мигрантов из Центральной Америки, чтобы избежать ввода пошлин Вашингтоном.
"Мы подписали, задокументировали еще одну очень важную часть соглашения об иммиграции и безопасности с Мексикой, ту, о которой США просили долгие годы. Она будет опубликованав не столь отдаленном будущем, и должна будет пройти через голосование в законодательных органах Мексики", - написал он.
"Мы не ожидаем проблем с голосованием, но если одобрения по той или иной причине не произойдет, пошлины будут восстановлены", - добавил Трамп.
На минувших выходных Трамп сообщил, что согласовал с Мехико меры, которые мексиканская сторона примет для борьбы против следующих к границе США нелегалов. В обмен на это Вашингтон согласился не вводить пошлины против Мексики.
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