Британские консерваторы начинают борьбу за лидерство в партии

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант начал в понедельник кампанию по избранию на должность лидера Консервативной партии, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Хант во время выступления рассказал, что считает важным реализацию Brexit, поскольку без этого Консервативная партия не сможет одержать победу на следующих выборах. Он выразил признание премьер-министру Терезе Мэй за ее работу и раскритиковал основного претендента на пост лидера Консервативной партии Бориса Джонсона, заявив, что Британии не нужна "пустая риторика".

Ранее в понедельник начал предвыборную кампанию бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб.

Во время предвыборной речи Рааб заявил, что Британию "унижали в переговорах с ЕС" по Brexit, но заметил, что реализация Brexit является "вопросом выживания" для консерваторов.

Также Рааб, начиная кампанию, раскритиковал Джонсона и лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Перед этим министр здравоохранения Мэттью Хэнкок также начал избирательную кампанию. Он заявил, что стране нужно "новое начало", а "Великобритания не сломлена, но ее политика зашла в тупик".

Борис Джонсон пока не выступал с обещаниями, однако написал в колонке газеты The Daily Telegraph, что он намерен повысить уровень дохода, при котором британцы выплачивают 40%-й подоходный налог с 50 тыс. фунтов до 80 тыс. фунтов в год.

Ожидается, что в скором времени запустит свою кампанию министр окружающей среды Майкл Гоув. На прошлой неделе Гоув публично признался, что он несколько раз употреблял кокаин много лет назад, когда он работал журналистом. Такое признание вызвало критику, однако Гоув все еще намерен принимать участие в состязании, а другие консерваторы также стали признаваться, что они употребляли наркотики.

Министр международного развития Рори Стюарт рассказал, что он употреблял опиум, когда был на свадьбе в Афганистане 15 лет назад. Бывшая глава палаты общин Великобритании Андреа Лидсом в ответ на признание Гоува рассказала, что в университете она пробовала марихуану.

Джереми Хант рассказал в интервью The Times, что он, вероятно, пил ласси с марихуаной, когда был в Индии.

Доминик Рааб ранее уже рассказывал журналистам, что он, как и некоторые другие консерваторы, употреблял марихуану, когда был студентом. Подобные эксперименты во времена студенчества были и у Мэттью Хэнкока, сообщили источники газеты The Daily Telegraph.

Также британские СМИ вспомнили, что в 2007 году Борис Джонсон признавался, что он попробовал кокаин и марихуану в университете.

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид рассказал в эфире британского телевидения, что, в отличие от ряда своих соратников-консерваторов, он никогда не пробовал никакие наркотические вещества.

Официально прием кандидатур завершится в 17:00 по лондонскому времени (19:00 мск).

Всего на данный момент пожелали соревноваться за руководство Консервативной партией 11 политиков.

Наиболее вероятными кандидатами на должность лидера консерваторов, и, соответственно, премьер-министра СМИ считают бывшего главу МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом, а также министра окружающей среды Майкла Гоува.

Также за руководство Консервативной партией намерен бороться министр международного развития Рори Стюарт и глава британского МВД Саджид Джавид.

Не все из политиков, претендующих на роль лидера консерваторов, изначально поддерживали выход Великобритании из ЕС, вопрос, сыгравший ключевую роль в отставке Мэй.

Гоув, Лидсом, Рааб и Джонсон являются сторонниками Brexit, причем Джонсон поддерживает и идею радикального Brexit, при котором Великобритания может выйти из ЕС без ключевых договоренностей с Брюсселем.

Хант, напротив, выступал за то, чтобы остаться в составе ЕС, а затем поддерживал повторный референдум по Brexit. Однако еще в октябре 2017 года он заявил, что изменил свое мнение о Brexit из-за "надменности Еврокомиссии", он даже говорил, что Великобритания будет процветать, если выйдет из ЕС без сделки с Брюсселем.

Также за время, прошедшее с референдума по Brexit, изменилась и позиция Джавида. Так, Джавид, который изначально был евроскептиком, выступал против Brexit в период, когда премьером Великобритании был Дэвид Кэмерон. В последнее время Джавид заявлял, что он готов, в том числе, поддержать и Brexit без соглашения с Брюсселем.

Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Чтобы ускорить процедуру выбора следующего лидера, депутаты-консерваторы решили внести изменения в правила выборов.

Так, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, претендентам потребуется поддержка минимум восьми депутатов-консерваторов. Раньше для этого было нужно только два голоса в поддержку.

По данным телеканала BBC, у Бориса Джонсона уже есть поддержка 56 депутатов-консерваторов, у Майкла Гоува - 30, у Джереми Ханта - 29. Также достаточное количество голосов для того, чтобы бороться за лидерство есть у Доминика Рааба, Саджида Джавида и Мэттью Хэнкока, сообщает телеканал.

Кроме того, чтобы пройти во второй тур голосования, кандидат должен заручиться поддержкой минимум 16 из 313 консерваторов в палате общин, а для прохода в третий тур нужны голоса уже 32 депутатов. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока в гонке не останутся два кандидата. Затем пройдет голосование по почте, в котором примут участие более 150 тыс. членов Консервативной партии, в результате него и будет избран новый лидер партии.

Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Тереза Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.