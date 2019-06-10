В Армении задержан оппозиционер Даниелян, две недели назад создавший партию

Полиция Армении в понедельник задержала лидера оппозиционной партии "Адеквад" Артура Даниеляна.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", кадры задержания транслировались в прямом эфире на странице "Адеквада" в Фейсбуке, где видно, что Даниелян в наручниках.
В полиции "Интерфаксу" пока не прокомментировали причины задержания, однако один из членов партии заявил в прямом эфире в Фейсбуке, что Даниеляна задержали за "озвученные им мнимые угрозы нанесения тяжелого физического увечья премьер-министру Николу Пашиняну".
Ранее члены партии "Адеквад" и одноименной общественной организации неоднократно доставлялись в полицию за проведение различных акций против действующей власти.
О создании партии Даниелян объявил 27 мая.
Тогда он заявил, что Армения сталкивается с серьезнейшими вызовами и проблемами в сфере внутренней и внешней политики, проблемы углубляются день ото дня "ввиду того, что действующая политическая система в целом, как и ее отдельные элементы и структуры, утратили способность адекватно реагировать на вышеприведенные вызовы".
"Учитывая несостоятельность действующей политической системы, мы считаем необходимым инициировать создание собственной политической единицы, той, которая предложит адекватные решения и возможности для противостояния актуальным рискам. Мы осознаем, что как в прошлом, так и в будущем нам будут препятствовать, дискредитировать нас, пытаться заставить молчать любыми законными или противозаконными методами, поскольку все силы, вносящие раздор, ослабляющие и деморализующие государство, видят опасность в носителях нашей идеологии", - отметил Даниелян.
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