Глава Klaipedos nafta покидает свой пост

Гендиректор контролируемого государством оператора терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс покидает занимаемый пост.

Юсюс 6 июня подал правлению заявление об увольнении с 26 июня, сообщила компания через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq. В сообщении отмечается, что Юсюс увольняется по личным причинам.

Юсюс сообщил, что намерен сконцентрировать свое внимание на реализации новых бизнес-идей. "Было очень сложно принять это решение - я с Klaipedos nafta почти десять лет, но полагаю, что сейчас лучшее время для изменений, чтобы новый этап начал новый руководитель", - отметил Юсюс, слова которого приводятся в пресс-релизе.

М. Юсюс утверждает, что сейчас находится на таком этапе жизни, когда он уже не может уделять компании "столько времени, сколько нужно". Он сообщил, что в ближайшее время хочет попробовать себя в бизнесе: "У меня есть несколько идей, которые хочу развить (...). Это не сфера энергетики".

По словам председателя правления Klaipedos nafta Гедрюса Дусявичюса, в ближайшее время планируется объявить отбор нового руководителя.

Юсюс возглавил Klaipedos nafta в апреле 2017 года. До этого семь лет он возглавлял литовский филиал страховой компании Swedbank Life Insurance, был членом ее правления. До этого он участвовал в деятельности Klaipedos nafta в качестве независимого члена правления, также работал в комитете аудита компании.

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% у Achemos grupe.