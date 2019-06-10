ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения

Исполнительная власть города Гянджа направит около 982 тыс. манатов на обновление систем освещения городских улиц.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ИВ.Гянджи заключила контракт с ОАО «Гянджинский приборостроительный завод» на выполнение указанных работ.

Стоимость контракта составляет 981,7 тыс. манатов.

ОАО «Гянджинский приборостроительный завод" создано в 2003 году как Научно-производственное предприятие «Абшерон». В 2009 году предприятие было преобразовано в завод.

Н.Аббасова