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10.06.2019 15:42

ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения

Исполнительная власть города Гянджа направит около 982 тыс. манатов на обновление систем освещения городских улиц.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ИВ.Гянджи заключила контракт с ОАО «Гянджинский приборостроительный завод» на выполнение указанных работ.

Стоимость контракта составляет 981,7 тыс. манатов.

ОАО «Гянджинский приборостроительный завод" создано в 2003 году как Научно-производственное предприятие «Абшерон». В 2009 году предприятие было преобразовано в завод.

Н.Аббасова

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Тэги: УЛИЦЫ, ОСВЕЩЕНИЕ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]