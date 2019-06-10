Непал проявляет интерес к изучению принципов работы ASAN xidmet и ABAD

Посол Азербайджана в Индии и Непале Ашраф Шихалиев вручил верительные грамоты непальскому президенту Бидхье Деви Бхандари, сообщает пресс-служба азербайджанской дипмиссии в Дели.
В рамках визита в Катманду дипломат встретился также с премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли и министром иностранных дел Прадипом Кумаром Гуавали, говорится в сообщении.
Шихалиев предложил непальской стороне изучить возможности доставки товаров производства Непала в европейские страны с использованием транспортно-транзитных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана.
По словам дипломата, в прошлом году Азербайджан посетило несколько тысяч непальских туристов, выразив уверенность на рост их числа в будущем. Шихалиев также отметил наличие большого потенциала по развитию образовательных и культурных связей между двумя странами.
В свою очередь, официальные лица Непала выразили существующий в Катманду интерес к развитию всестороннего сотрудничества с Баку, а также готовность принять на высоком уровне участие в саммите Движения неприсоединения, который состоится в октябре текущего года в столице Азербайджана.
Непальская сторона выразила интерес к изучению опыта «ASAN xidmet» и «ABAD».
На встречах Шихалиева с руководством Торговой палаты и ведущих компанией Непала состоялся обмен мнениями по возможностям развития двусторонней торговли и инвестиций.
Р.Бабаев
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