На выборах президента в Казахстане никого не принуждали к голосованию - Токаев

Президентские выборы в Казахстане в минувшее воскресенье прошли свободно и открыто, и на равных условиях, заявил в понедельник действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Считаю, что прошедшие выборы были справедливыми, открытыми. В выборах участвовало семь кандидатов, и были созданы равные условия. С моей стороны, как президента, были предприняты все возможные меры с тем, чтобы данные выборы прошли справедливо, открыто, честно", - сказал Токаев на пресс-конференции в казахстанской столице.

Он поблагодарил казахстанцев, принявших участие в выборах, и тех, кто поддержал его кандидатуру.

"Это мандат доверия, который я должен оправдать в ближайшие пять лет. Сами выборы показали, что граждане Казахстана относятся к своим обязанностям неравнодушно. Была очень большая явка на выборы, никто никого не принуждал, это произошло естественным образом. Поэтому, есть все основания выразить удовлетворение итогами выборов", - отметил Токаев.

По предварительным данным ЦИК республики, явка на выборах составила 77,4%, действующий президент Токаев побеждает с 70,76% голосов избирателей.