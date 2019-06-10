Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.06.2019 15:48

На выборах президента в Казахстане никого не принуждали к голосованию - Токаев

Президентские выборы в Казахстане в минувшее воскресенье прошли свободно и открыто, и на равных условиях, заявил в понедельник действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Считаю, что прошедшие выборы были справедливыми, открытыми. В выборах участвовало семь кандидатов, и были созданы равные условия. С моей стороны, как президента, были предприняты все возможные меры с тем, чтобы данные выборы прошли справедливо, открыто, честно", - сказал Токаев на пресс-конференции в казахстанской столице.

Он поблагодарил казахстанцев, принявших участие в выборах, и тех, кто поддержал его кандидатуру.

"Это мандат доверия, который я должен оправдать в ближайшие пять лет. Сами выборы показали, что граждане Казахстана относятся к своим обязанностям неравнодушно. Была очень большая явка на выборы, никто никого не принуждал, это произошло естественным образом. Поэтому, есть все основания выразить удовлетворение итогами выборов", - отметил Токаев.

По предварительным данным ЦИК республики, явка на выборах составила 77,4%, действующий президент Токаев побеждает с 70,76% голосов избирателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ


Похожие новости


Токаев призывает покончить с применением к нему термина "транзитный президент" Для СНГ важен выбранный Токаевым курс на дальнейшее участие в интеграционном сотрудничестве - Лебедев Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие Токаев победил на президентских выборах в Казахстане с 70,76% голосов - ЦИК Назарбаев всё ещё у власти в качестве председателя Совета безопасности Казахстана - президент Токаев Токаев: У меня нет в планах копировать неповторимый стиль Назарбаева

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]