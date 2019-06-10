На выборах президента в Казахстане никого не принуждали к голосованию - Токаев

Президентские выборы в Казахстане в минувшее воскресенье прошли свободно и открыто, и на равных условиях, заявил в понедельник действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"Считаю, что прошедшие выборы были справедливыми, открытыми. В выборах участвовало семь кандидатов, и были созданы равные условия. С моей стороны, как президента, были предприняты все возможные меры с тем, чтобы данные выборы прошли справедливо, открыто, честно", - сказал Токаев на пресс-конференции в казахстанской столице.
Он поблагодарил казахстанцев, принявших участие в выборах, и тех, кто поддержал его кандидатуру.
"Это мандат доверия, который я должен оправдать в ближайшие пять лет. Сами выборы показали, что граждане Казахстана относятся к своим обязанностям неравнодушно. Была очень большая явка на выборы, никто никого не принуждал, это произошло естественным образом. Поэтому, есть все основания выразить удовлетворение итогами выборов", - отметил Токаев.
По предварительным данным ЦИК республики, явка на выборах составила 77,4%, действующий президент Токаев побеждает с 70,76% голосов избирателей.
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