Главы МИД Иран и ФРГ назвали сохранение СВПД своей общей целью

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник заявили, что сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и снижение напряженности в регионе являются важнейшей для них целью, сообщает агентство Associated Press.
"У нас сегодня были долгие переговоры. Общая цель Ирана, Германии и ЕС - сохранение СВПД и сокращение напряженности в регионе", - заявил на пресс-конференции Зариф.
Зариф указал на важность того, чтобы Тегеран получил выгоду благодаря преимуществам СВПД. В то же время, по его словам, США развязали экономическую войну против Ирана.
"Господин Трамп лично объявил, что США начали экономическую войну против Ирана. Единственный выход для снижения напряженности в регионе - остановить экономическую войну", - полагает он.
Зариф добавил, что Иран уже доказал свою приверженность выполнению обязательств, которые он принял на себя в рамках СВПД.
Со своей стороны Маас заверил, что Берлин и его европейские партнеры пытаются найти способ спасти ядерное соглашение и избежать возможного конфликта. По его словам, к достижению этой цели прилагают все возможные усилия.
Говоря о напряженности между Ираном и США, он отметил, что Германия и ЕС в настоящее время работают над тем, чтобы избежать войны наподобие Сирии или Йемену, указав на то, что "любой инцидент может привести к не поддающейся контролю ситуации".
Ранее он также заявил в Тегеране, что механизм для расчетов с Ираном будет готов в скором времени.
В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges), или Инструмента для поддержки торговых обменов.
В середине мая глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что платежная система INSTEX должна заработать в ближайшие недели.
После выхода США из "шестерки" стран, подписавших с Ираном СВПД, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.
В свою очередь США заявили, что рассматривают возможность ограничить доступ к американской финансовой системе тем лицам или организациям, которые связаны с платежной системой INSTEX. При этом Вашингтон не возражает, если механизм будет использоваться для операций, на которые американские санкции не распространяются.
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