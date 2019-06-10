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Регион 10.06.2019 17:29

Главы МИД Иран и ФРГ назвали сохранение СВПД своей общей целью

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник заявили, что сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и снижение напряженности в регионе являются важнейшей для них целью, сообщает агентство Associated Press.

"У нас сегодня были долгие переговоры. Общая цель Ирана, Германии и ЕС - сохранение СВПД и сокращение напряженности в регионе", - заявил на пресс-конференции Зариф.

Зариф указал на важность того, чтобы Тегеран получил выгоду благодаря преимуществам СВПД. В то же время, по его словам, США развязали экономическую войну против Ирана.

"Господин Трамп лично объявил, что США начали экономическую войну против Ирана. Единственный выход для снижения напряженности в регионе - остановить экономическую войну", - полагает он.

Зариф добавил, что Иран уже доказал свою приверженность выполнению обязательств, которые он принял на себя в рамках СВПД.

Со своей стороны Маас заверил, что Берлин и его европейские партнеры пытаются найти способ спасти ядерное соглашение и избежать возможного конфликта. По его словам, к достижению этой цели прилагают все возможные усилия.

Говоря о напряженности между Ираном и США, он отметил, что Германия и ЕС в настоящее время работают над тем, чтобы избежать войны наподобие Сирии или Йемену, указав на то, что "любой инцидент может привести к не поддающейся контролю ситуации".

Ранее он также заявил в Тегеране, что механизм для расчетов с Ираном будет готов в скором времени.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges), или Инструмента для поддержки торговых обменов.

В середине мая глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что платежная система INSTEX должна заработать в ближайшие недели.

После выхода США из "шестерки" стран, подписавших с Ираном СВПД, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.

В свою очередь США заявили, что рассматривают возможность ограничить доступ к американской финансовой системе тем лицам или организациям, которые связаны с платежной системой INSTEX. При этом Вашингтон не возражает, если механизм будет использоваться для операций, на которые американские санкции не распространяются.

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Тэги: ИРАН, ФРГ, МИНИСТРЫ, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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