Белоруссия планирует привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций в 2019г

Белоруссия рассчитывает привлечь в текущем году не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, заявила заместитель министра экономики Елена Перминова на пресс-конференции в понедельник в Минске.

"Итоги 2018 года были очень позитивные - прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили порядка $1,5 млрд, прогнозный показатель был выполнен. В этом году задача - привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, потому что именно с учетом недолговой основы они являются приоритетом для инвестиционной политики Белоруссии", - сказала Перминова.

В настоящее время сохраняются тренды по диверсификации инвестиционных потоков из стран-доноров. "Потоки из Евросоюза превысили в этом году потоки из России, хотя с учетом нашей стратегической дружбы Россия всегда лидировала", - добавила она.

По словам Перминовой, третье место среди крупнейших прямых иностранных инвесторов занимает Китай.