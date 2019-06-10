Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.06.2019 17:49

Белоруссия планирует привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций в 2019г

Белоруссия рассчитывает привлечь в текущем году не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, заявила заместитель министра экономики Елена Перминова на пресс-конференции в понедельник в Минске.

"Итоги 2018 года были очень позитивные - прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили порядка $1,5 млрд, прогнозный показатель был выполнен. В этом году задача - привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, потому что именно с учетом недолговой основы они являются приоритетом для инвестиционной политики Белоруссии", - сказала Перминова.

В настоящее время сохраняются тренды по диверсификации инвестиционных потоков из стран-доноров. "Потоки из Евросоюза превысили в этом году потоки из России, хотя с учетом нашей стратегической дружбы Россия всегда лидировала", - добавила она.

По словам Перминовой, третье место среди крупнейших прямых иностранных инвесторов занимает Китай.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Белоруссия намерена к 2025г удвоить годовое привлечение чистых иностранных инвестиций Все инвестпроекты, за которые берется правительство Белоруссии, работают из рук вон плохо - Лукашенко Лукашенко выступает за диверсификацию зарубежных инвестиций в Белоруссию Медведев и Лукашенко встретятся в Москве в четверг Минск предлагает азербайджанским компаниям благоприятные условия для размещения инвестиций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]