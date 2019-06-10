Си Цзиньпин 15 июня нанесет визит в Таджикистан

Председатель КНР Си Цзиньпин 15 июня посетит Таджикистан с официальным визитом, сообщили в понедельник в таджикском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в ходе визита китайский лидер примет участие в заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.