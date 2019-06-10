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Си Цзиньпин 15 июня нанесет визит в Таджикистан

Председатель КНР Си Цзиньпин 15 июня посетит Таджикистан с официальным визитом, сообщили в понедельник в таджикском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в ходе визита китайский лидер примет участие в заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]