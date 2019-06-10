В МИД Ирана уверены, что механизм INSTEX не заработает никогда

В иранском МИД не верят, что европейский механизм финансовых расчетов - INSTEX - когда-нибудь начнет действовать, сообщает в понедельник агентство "Мехр".
"У нас больше нет надежд увидеть INSTEX в действии", - сказал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.
"Если бы механизм должен был когда-нибудь заработать, то уже функционировал бы к настоящему моменту", - отметил он.
Кроме того, Мусави добавил, что европейские страны не предпринимают достаточных усилий, чтобы спасти иранское соглашение.
"Мы ожидали, что европейцы выполнят свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после выхода США из соглашения... Однако они либо оказались не способны это сделать, либо они не захотели это сделать", - сказал официальный представитель МИД Ирана.
Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в понедельник, что европейский механизм финансовых расчетов с Тегераном - INSTEX - будет готов в скором времени.
"В настоящее время все формальные требования соблюдены, поэтому я полагаю, что мы будем готовы его использовать в обозримом будущем", - сказал он журналистам в Тегеране перед переговорами с президентом Ирана Хасаном Рухани.
В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, Инструмент для поддержки торговых обменов).
В середине мая глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что платежная система INSTEX должна заработать в ближайшие недели.
После выхода США из "шестерки" стран, подписавших с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.
В свою очередь США заявили, что рассматривают возможность ограничить доступ к американской финансовой системе тем лицам или организациям, которые связаны с платежной системой INSTEX. При этом Вашингтон не возражает, если механизм будет использоваться для операций, на которые американские санкции не распространяются.
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