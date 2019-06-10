Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.06.2019 15:51

В МИД Ирана уверены, что механизм INSTEX не заработает никогда

В иранском МИД не верят, что европейский механизм финансовых расчетов - INSTEX - когда-нибудь начнет действовать, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

"У нас больше нет надежд увидеть INSTEX в действии", - сказал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

"Если бы механизм должен был когда-нибудь заработать, то уже функционировал бы к настоящему моменту", - отметил он.

Кроме того, Мусави добавил, что европейские страны не предпринимают достаточных усилий, чтобы спасти иранское соглашение.

"Мы ожидали, что европейцы выполнят свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после выхода США из соглашения... Однако они либо оказались не способны это сделать, либо они не захотели это сделать", - сказал официальный представитель МИД Ирана.

Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в понедельник, что европейский механизм финансовых расчетов с Тегераном - INSTEX - будет готов в скором времени.

"В настоящее время все формальные требования соблюдены, поэтому я полагаю, что мы будем готовы его использовать в обозримом будущем", - сказал он журналистам в Тегеране перед переговорами с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, Инструмент для поддержки торговых обменов).

В середине мая глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что платежная система INSTEX должна заработать в ближайшие недели.

После выхода США из "шестерки" стран, подписавших с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.

В свою очередь США заявили, что рассматривают возможность ограничить доступ к американской финансовой системе тем лицам или организациям, которые связаны с платежной системой INSTEX. При этом Вашингтон не возражает, если механизм будет использоваться для операций, на которые американские санкции не распространяются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЕС, ФИНМЕХАНИЗМ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


ЕС призывает США не углублять разногласия с Ираном - Могерини Совет ЕС попытается найти путь выполнения СВПД, несмотря на санкции США - глава МИД Бельгии Могерини призвала к диалогу по иранской ядерной сделке Могерини подтверждает приверженность ЕС сохранению СВПД ЕС реализует свои обязательства в поддержку СВПД - представитель Могерини Европейский механизм расчетов по Ирану пока в реальности себя не проявил - Чижов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]