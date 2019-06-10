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ТЭК 10.06.2019 15:53

Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии, Brent торгуется у $63,4 за баррель

Нефтяной рынок торгуется в "зеленой зоне" в ходе сессии в понедельник на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности продлить соглашение об ограничении нефтедобычи до конца текущего года.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 подорожали на $0,08 (0,13%) - до $63,37 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,29 (0,44%) - до $54,28 за баррель.

Как заявил аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме, кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться.

Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в свою очередь отметил, что Россия и Саудовская Аравия одинаково понимают ситуацию на нефтяном рынке и договорились принимать совместные решения.

Дополнительным позитивным фактором для мировых рынков стала новость о том, что президент США Дональд Трамп отказался от введения пошлин в отношении Мексики после того, как страна согласилась принять меры по борьбе с нелегальной иммиграцией.

В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 11 единиц - до 789 установок. Падение отмечено по итогам четвертой из последних пяти недель, с начала года число действующих установок уменьшилось на 96 единиц.

"Нефть дорожает вместе с общим подъемом мировых рынков, вызванным решением Трампа не вводить пошлины на мексиканские товары, - отмечает аналитик JBC Energy Михаэль деи Михеи. - Последние данные Baker Hughes также сыграли на руку "быкам".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]