В Азербайджане на 10 июня собрано более 528 тыс. тонн зерновых

Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 10 июня составил 528,743 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, в Азербайджане площади под зерновые составляют 1 млн 9,139 тыс. га., из которых 677,793 тыс. га засеяны под пшеницу, 331,346 тыс. га - ячмень.

Урожайность уже собранных зерновых составила 29,1 центнера с га.

По данным министерства, пшеница собрана с 10,254 тыс. га, что составляет 1,5% от общей площади посевных под пшеницу, ячменя собрано с 171,231 тыс. га (51,7% от общей посевной площади под ячмень).

В министерстве также сообщили, что в сборе урожая зерновых задействовано 1348 комбайнов. Из них 511 комбайнов находятся на балансе ОАО «Агролизинг», 837 - принадлежит физическим и юридическим лицам.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2018 году было собрано 3 млн 309,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых , что на 13% больше 2017 года.

Б.Рустамбеков