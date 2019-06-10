Президент Белоруссии принял отставку главы МВД

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич подал рапорт об отставке, президент Беларуси Александр Лукашенко рапорт принял.
"Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял", - заявил Шуневич после рабочей встречи с президентом в понедельник.
Шуневича цитирует госагентство БелТА.
Министр заявил, что его решение об отставке "выверенное, правильное и своевременное".
"В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно - быть актуальным. Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился", - пояснил Шуневич.
"Жизнь продолжается. Желание и возможность работать есть. В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду. Надеюсь быть полезным государству на любой должности", - сказал он.
Игорь Шуневич на посту министра внутренних дел стал известен своими неоднозначными высказываниями и инициативами.
В частности, он несколько лет подряд надевал на День Победы форму сотрудника НКВД. Представителей ЛГБТ-сообщества глава МВД называл "дырявыми". Кроме того, по инициативе министра, минского подростка заставили на камеру извиняться перед скульптурой, посвященной городовому.
Последним резонансным инцидентом стала ситуация с задержанием цыган. Массовое задержание лиц цыганской национальности было проведено в ходе проверки их причастности к гибели сотрудника ГАИ, который был обнаружен мертвым в Могилевском районе 16 мая.
Позднее Шуневич пояснил, что задержания цыган были обоснованными и МВД не намерено извиняться перед цыганами за задержания. "У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган", - сказал он. Вместе с тем, в тот же день глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению главы государства в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры и принесла им извинения.
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