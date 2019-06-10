Инаугурация Токаева может состояться 12 июня

Инаугурация нового главы Казахстана может состояться 12 июня, если Центризбирком успеет подвести итоги выборов, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Инаугурацию президента планируем провести 12-го числа, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет", - сказал Токаев в понедельник на пресс-конференции по итогам выборов.
По предварительным данным ЦИК, явка избирателей на выборах в Казахстане составила 77,4%, лидирует кандидат от партии власти "Нур Отан", действующий глава государства Токаев, который получает 70,76% голосов избирателей. На втором месте - выступавший на выборах в оппозиции действующей власти журналист Амиржан Косанов, набравший, по предварительным данным, 16,02% голосов.
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