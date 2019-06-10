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СНГ 10.06.2019 16:02

Инаугурация Токаева может состояться 12 июня

Инаугурация нового главы Казахстана может состояться 12 июня, если Центризбирком успеет подвести итоги выборов, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Инаугурацию президента планируем провести 12-го числа, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет", - сказал Токаев в понедельник на пресс-конференции по итогам выборов.

По предварительным данным ЦИК, явка избирателей на выборах в Казахстане составила 77,4%, лидирует кандидат от партии власти "Нур Отан", действующий глава государства Токаев, который получает 70,76% голосов избирателей. На втором месте - выступавший на выборах в оппозиции действующей власти журналист Амиржан Косанов, набравший, по предварительным данным, 16,02% голосов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]