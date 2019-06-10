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Внешняя политика 10.06.2019 16:05

МИД Азербайджан не признает т.н. «парламентские выборы» в Южной Осетии

МИД Азербайджана не признает так называемые "парламентские выборы" в Южной Осетии и считает их грубым нарушением международного права.

«Азербайджан признает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках международно-признанных границ и не признает являющиеся нарушением международного права т.н. выборы в Южной Осетии, считает их грубым нарушением международного права»,- говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Т.н. "парламентские выборы" в Южной Осетии состоялись 9 июня.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОСЕТИЯ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]