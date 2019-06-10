МИД Азербайджан не признает т.н. «парламентские выборы» в Южной Осетии

МИД Азербайджана не признает так называемые "парламентские выборы" в Южной Осетии и считает их грубым нарушением международного права.

«Азербайджан признает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках международно-признанных границ и не признает являющиеся нарушением международного права т.н. выборы в Южной Осетии, считает их грубым нарушением международного права»,- говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Т.н. "парламентские выборы" в Южной Осетии состоялись 9 июня.

Ф.Исазаде