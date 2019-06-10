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Дальнее зарубежье 10.06.2019 18:18

Папа римский рассказал о желании поехать в Ирак

Папа римский Франциск желает в следующем году посетить Ирак, сообщает в понедельник портал Vatican News.

"Настойчивая мысль сопровождает меня, когда я думаю про Ирак, куда хочу поехать в следующем году, что он должен иметь возможность смотреть в будущее (...) и не возвращаться к бесконечным конфликтам региональных сил", - сказал понтифик.

С таким заявлением папа Франциск выступил на аудиенции с участием членов организации Roaco, оказывающей поддержку восточным католическим церквям.

Также во время речи папа римский упомянул сложные обстоятельства, сложившиеся на Украине и в Сирии.

"И я не забываю Украину, чтобы мог найти мир ее народ, раны которого, вызванные конфликтом, я пытался смягчить", - заявил понтифик.

"Я с грустью думаю вновь о драме в Сирии и о грозных тучах, которые, кажется, сплотились над ней в некоторых еще нестабильных регионах, где остается высоким риск крупного гуманитарного кризиса", - добавил он.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]