Пресс-релиз

19 июня в Центре русско-азербайджанских литературных связей имени Сергея Есенина пройдёт семинар Учебно-методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра в Баку на тему «Новые методы преподавания русского языка и литературы в форме «Живой урок» литературы и русского языка на примере урока-экскурсии в Дом-музей С.А. Есенина».

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



