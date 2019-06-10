Министр обороны Турции прибыл в Нахчыван для наблюдения за завершением азербайджано-турецких тактических учений

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в понедельник в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) Азербайджана.
По сообщению пресс-службы Минобороны Азербайджана, Акар будет наблюдать за совместными азербайджано-турецкими тактическими учениями «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой.
Ранее в понедельник, для наблюдения за ходом учений в НАР прибыл глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов.
Как сообщалось ранее, учения стартовали 7 июня в НАР. К ним привлечены подразделения отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур НАР, а также ВС Турции. В учениях задействованы до 5 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение
Цель учений - разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.
Учения продлятся до 11 июня в соответствии с "Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией".
Ф.Исазаде
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