Thomas Cook ведет переговоры с китайской компанией Fosun о продаже туроператорского бизнеса

Крупнейший международный туристический холдинг Thomas Cook ведет переговоры с китайской компанией Fosun International Limited о продаже своего туроператорского бизнеса, говорится в заявлении компании в понедельник.

"Thomas Cook подтверждает, что ведутся переговоры с Fosun International Limited. Компания Fosun - крупнейший держатель акций туроператора. Тем не менее, пока нет никакой уверенности, что переговоры завершатся предложением о покупке бренда Thomas Cook", - сообщили в компании.

Ранее о тайных переговорах Thomas Cook и Fosun сообщил британский телеканал Sky News. Fosun владеет долей акций холдинга в размере 18%. Кроме того, ему принадлежат 85,6% акций туристической компании Club Med, канадская компания Cirque du Soleil, специализирующаяся на постановке цирковых шоу, компании в сферах страхования, здравоохранения, моды и банковского дела в Китае и других странах мира. Компания зарегистрирована в Гонконге, ведет свою деятельность с 1992 года.

В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус".

"Акции холдинга Thomas Cook Group находятся в свободной продаже на бирже, ими владеют множество инвесторов, от пенсионных фондов и банков до физических лиц. Fosun является крупнейшим акционером и постоянно увеличивает свою долю, насколько это позволяет европейское законодательство, что говорит о том, что стратегия развития TCG устраивает крупнейшего акционера. Компании группы работают в плановом режиме в рамках утвержденной стратегии", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

Thomas Cook - крупнейший международный туристический холдинг со штаб-квартирой в Лондоне, объем продаж за год (на сентябрь-2018) составил 9,6 млрд фунтов. Компания владеет многочисленными брендами в сфере туроператорского и гостиничного бизнеса (всего у нее около 200 отелей на 40 тыс. комнат), а также собственной авиакомпанией, парк которой насчитывает более 30 самолетов.