Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.06.2019 18:26

Thomas Cook ведет переговоры с китайской компанией Fosun о продаже туроператорского бизнеса

Крупнейший международный туристический холдинг Thomas Cook ведет переговоры с китайской компанией Fosun International Limited о продаже своего туроператорского бизнеса, говорится в заявлении компании в понедельник.

"Thomas Cook подтверждает, что ведутся переговоры с Fosun International Limited. Компания Fosun - крупнейший держатель акций туроператора. Тем не менее, пока нет никакой уверенности, что переговоры завершатся предложением о покупке бренда Thomas Cook", - сообщили в компании.

Ранее о тайных переговорах Thomas Cook и Fosun сообщил британский телеканал Sky News. Fosun владеет долей акций холдинга в размере 18%. Кроме того, ему принадлежат 85,6% акций туристической компании Club Med, канадская компания Cirque du Soleil, специализирующаяся на постановке цирковых шоу, компании в сферах страхования, здравоохранения, моды и банковского дела в Китае и других странах мира. Компания зарегистрирована в Гонконге, ведет свою деятельность с 1992 года.

В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус".

"Акции холдинга Thomas Cook Group находятся в свободной продаже на бирже, ими владеют множество инвесторов, от пенсионных фондов и банков до физических лиц. Fosun является крупнейшим акционером и постоянно увеличивает свою долю, насколько это позволяет европейское законодательство, что говорит о том, что стратегия развития TCG устраивает крупнейшего акционера. Компании группы работают в плановом режиме в рамках утвержденной стратегии", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

Thomas Cook - крупнейший международный туристический холдинг со штаб-квартирой в Лондоне, объем продаж за год (на сентябрь-2018) составил 9,6 млрд фунтов. Компания владеет многочисленными брендами в сфере туроператорского и гостиничного бизнеса (всего у нее около 200 отелей на 40 тыс. комнат), а также собственной авиакомпанией, парк которой насчитывает более 30 самолетов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИТАЙ, ТУРОПЕРАТОР, СДЕЛКА


Похожие новости


Премьер Мэй разрешила компании Huawei участвовать в создании сети 5G - газета Китайская CC Land купила лондонский небоскреб за 1,15 млрд фунтов Английская премьер-лига продала права на трансляцию игр в КНР за рекордные $700 млн Китай впервые разместит гособлигации в офшорных юанях в Лондоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]