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В Финляндию впервые прилетят американские истребители

В Финляндию на предстоящие выходные впервые прилетят истребители США F-35, сообщила в понедельник газета Helsingin Sanomat.

Два самолета примут участие в авиационном шоу Turku Airshow в городе Турку, посвященном 100-летию Союза авиации Финляндии, отмечает газета.

Одной из целей прилета является также демонстрация авиационной техники перед планируемой в Финляндии закупкой новых самолетов.

Решение о покупке истребителей будет принято в 2021 году. В настоящее время на вооружении ВВС страны 62 истребителя F/A-18 Hornet, срок эксплуатации которых завершается в 2030 году. Они будут поэтапно списываться с 2025 года.

F-35 компании Lockheed Martin может стать одним из вариантов закупаемой техники.

В настоящее время предложения участвовать в конкурсе на поставку прислали также французская Dassault Aviation (самолет Rafale), шведская Saab (JAS 39 Gripen E), компания США Boeing (F/A-18 Super Hornet), а также лондонский концерн BAE Systems, предлагающий британо-германо-итало-испанские истребители Eurofighter Typhoon.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, США, ИСТРЕБИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]