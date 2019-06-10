Около 100 человек погибли при нападении вооруженных людей в Мали

Порядка 95 человек погибли при нападении неизвестных вооруженных людей на небольшой населенный пункт в центральной части Мали, передает в понедельник "Франс 24".

По данным канала, который ссылается на заявление местных властей, группа вооруженных людей сначала подожгла жилые дома в населенном пункте Собалеку, а затем, когда люди начали из них выбегать и пытаться спастись от огня, боевики открыли стрельбу.

Инцидент произошел накануне вечером, но сообщается о нем в понедельник. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.