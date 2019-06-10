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Дальнее зарубежье 10.06.2019 16:36

Около 100 человек погибли при нападении вооруженных людей в Мали

Порядка 95 человек погибли при нападении неизвестных вооруженных людей на небольшой населенный пункт в центральной части Мали, передает в понедельник "Франс 24".

По данным канала, который ссылается на заявление местных властей, группа вооруженных людей сначала подожгла жилые дома в населенном пункте Собалеку, а затем, когда люди начали из них выбегать и пытаться спастись от огня, боевики открыли стрельбу.

Инцидент произошел накануне вечером, но сообщается о нем в понедельник. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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Тэги: МАЛИ, АТАКА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]