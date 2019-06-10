Количество Центров оказания услуг дневного ухода за детьми в Азербайджане увеличится почти до 60

Новые Центры оказания услуг дневного ухода за детьми планируется открыть в 30 районах Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

«Открытие таких центров планируется в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 июня 2019 года «О дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе», - говорится в сообщении.

В настоящее время Центры оказания услуг дневного ухода за детьми действуют в 28 районах страны. Таким образом, их число будет доведено до 58.

«Новые центры будут организованы в рамках соответствующих проектов, реализуемых специализированными НПО на основе заказов МТСЗН. К этим центрам будет обеспечен доступ детей, живущих в сложных жизненных условиях, в том числе детей с ограниченными физическими возможностями, а также посредством них будут оказаны социальные услуги реабилитационного характера с целью предотвращения попадания детей в государственные детские учреждения», - сообщает Минтруда.

В Центрах также будут созданы условия для развития способностей детей, в том числе откроются различные кружки с учетом их интересов и способностей, организованы различные культурные мероприятия, экскурсии и т.д.

Р.Бабаев