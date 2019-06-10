Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Социум 10.06.2019 16:37

Количество Центров оказания услуг дневного ухода за детьми в Азербайджане увеличится почти до 60

Новые Центры оказания услуг дневного ухода за детьми планируется открыть в 30 районах Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

«Открытие таких центров планируется в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 июня 2019 года «О дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе», - говорится в сообщении.

В настоящее время Центры оказания услуг дневного ухода за детьми действуют в 28 районах страны. Таким образом, их число будет доведено до 58.

«Новые центры будут организованы в рамках соответствующих проектов, реализуемых специализированными НПО на основе заказов МТСЗН. К этим центрам будет обеспечен доступ детей, живущих в сложных жизненных условиях, в том числе детей с ограниченными физическими возможностями, а также посредством них будут оказаны социальные услуги реабилитационного характера с целью предотвращения попадания детей в государственные детские учреждения», - сообщает Минтруда.

В Центрах также будут созданы условия для развития способностей детей, в том числе откроются различные кружки с учетом их интересов и способностей, организованы различные культурные мероприятия, экскурсии и т.д.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДЕТИ, ЗАБОТА, МИНТРУДА


Похожие новости


Более 400 тыс. детей в Азербайджане охвачены социальным обеспечением – Минтруда Более 400 тыс. детей в Азербайджане охвачены социальным обеспечением Более 13 тыс. пожилых граждан получили социально-бытовое обслуживание на дому в первом полугодии в Азербайджане Дневные центры заботы о детях с ограниченными возможностями созданы в десяти районах Азербайджана Около 1400 детям-инвалидам в возрасте до 18 лет оказаны лечебно-реабилитационные услуги за пять месяцев в Азербайджане Ежегодно реабилитационные услуги в Азербайджане оказываются 8 тыс. детям с инвалидностью

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]