Строительство АЭС в Казахстане пока не планируется, вопрос будет обсужден с народом - Токаев

Строительство атомной электростанции в Казахстане пока не планируется, заявил в понедельник президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Вы говорите о строительстве атомной электростанции, пока такого в планах нет", - сказал Токаев журналистам на пресс-конференции в понедельник в Нур-Султане по итогам прошедших в стране президентских выборов.

"Атомная электростанция в повестке заседания не стоит. Если и будет, то в обязательном порядке мы будем согласовывать с населением этот вопрос. Это очень ответственный и актуальный вопрос", - отметил он.

В апреле пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что страна проводит анализ реакторных технологий на международном рынке для строительства АЭС и обменивается информацией с поставщиками из пяти стран, в том числе с российской госкорпорацией "Росатом".

По данным ведомства, к 2030 году на юге Казахстана ожидается дефицит энергогенерирующих мощностей. "Согласно проведенной оценке в прогнозном балансе электрической мощности страны к 2030 году ожидается дефицит базовой мощности на юге Казахстана до 2,7 гигаватт. В связи с этим рассматривается возможность покрытия дефицита на юге страны путем ввода базовой и маневренной генерации с использованием различных видов топлива и источников энергии, таких как строительство парогазовых, гидро- и атомных станций", - говорится сообщении министерства, опубликованном 4 апреля.

Вместе с тем в Минэнерго подчеркнули, что наиболее оптимальные и приемлемые для Казахстана технологии для производства электроэнергии будут определены только после тщательного изучения возможностей и потенциала всех предлагаемых проектов.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. "Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям", - заявил В.Путин журналистам 3 апреля по итогам российско-казахстанских переговоров.

В феврале чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в ходе дискуссии о казахстанско-российских отношениях в Астане заявлял, что российская сторона ожидает скорого принятия решения о строительстве в Казахстане АЭС, рассчитывает, что ее строительство будет доверено госкорпорации "Росатом". "Мы надеемся, что будет принято вскоре решение о строительстве в вашей стране атомной электростанции, которую, как мы надеемся, будет возводить "Росатом", - говорил посол.

В сентябре 2017 года министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявлял журналистам, что Казахстан сможет принять решение о необходимости строительства АЭС в стране только после изучения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта в 2018 году. "Предполагаем, что до конца года "Казатомпром" должен начать разрабатывать, наконец, ТЭО. Мы сейчас в министерстве работаем над тем, что они запросили у нас данные. После разработки ТЭО в следующем году мы сможем сказать - да или нет. Результаты ТЭО покажут, быть ли атомной станции или нет", - говорил тогда министр.

Впервые планы построить АЭС в Казахстане (тогда ее предполагалось разместить близ озера Балхаш) были обнародованы в 1998 году. Однако в обществе эти планы были восприняты крайне негативно, и работы по разработке проекта были фактически свернуты.

В ноябре 2006 года правительство страны приняло постановление о подготовке строительства АЭС в Мангистауской области (на западе страны) в 10 км от Актау на базе бывшего атомного энергокомбината (МАЭК). Сейчас это производство ликвидировано, топливо утилизируется, а сам комбинат передан в состав "Казатомпрома". При этом было решено строить АЭС на базе реакторов средней мощности ВБЭР-300 российского и европейского производства.

Разработку ТЭО и обоснования инвестиций проекта АЭС российские специалисты были готовы завершить в 2009 году. Однако в феврале 2009 года правительство республики приостановило проект до урегулирования с Россией вопросов о передаче интеллектуальной собственности. Затем в список возможных площадок для строительства АЭС был добавлен Курчатов, расположенный на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.

В конце мая 2014 года Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении АЭС в Курчатове. Проект предусматривал строительство АЭС с реакторами типа ВВЭР установленной мощностью от 300 МВт до 1200 МВт. Согласно документу, стороны также намеревались сотрудничать в вопросе обеспечения АЭС ядерным топливом с возможностью производства его или компонентов на территории Казахстана.