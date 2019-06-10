Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.06.2019 19:04

Строительство АЭС в Казахстане пока не планируется, вопрос будет обсужден с народом - Токаев

Строительство атомной электростанции в Казахстане пока не планируется, заявил в понедельник президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Вы говорите о строительстве атомной электростанции, пока такого в планах нет", - сказал Токаев журналистам на пресс-конференции в понедельник в Нур-Султане по итогам прошедших в стране президентских выборов.

"Атомная электростанция в повестке заседания не стоит. Если и будет, то в обязательном порядке мы будем согласовывать с населением этот вопрос. Это очень ответственный и актуальный вопрос", - отметил он.

В апреле пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что страна проводит анализ реакторных технологий на международном рынке для строительства АЭС и обменивается информацией с поставщиками из пяти стран, в том числе с российской госкорпорацией "Росатом".

По данным ведомства, к 2030 году на юге Казахстана ожидается дефицит энергогенерирующих мощностей. "Согласно проведенной оценке в прогнозном балансе электрической мощности страны к 2030 году ожидается дефицит базовой мощности на юге Казахстана до 2,7 гигаватт. В связи с этим рассматривается возможность покрытия дефицита на юге страны путем ввода базовой и маневренной генерации с использованием различных видов топлива и источников энергии, таких как строительство парогазовых, гидро- и атомных станций", - говорится сообщении министерства, опубликованном 4 апреля.

Вместе с тем в Минэнерго подчеркнули, что наиболее оптимальные и приемлемые для Казахстана технологии для производства электроэнергии будут определены только после тщательного изучения возможностей и потенциала всех предлагаемых проектов.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. "Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям", - заявил В.Путин журналистам 3 апреля по итогам российско-казахстанских переговоров.

В феврале чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в ходе дискуссии о казахстанско-российских отношениях в Астане заявлял, что российская сторона ожидает скорого принятия решения о строительстве в Казахстане АЭС, рассчитывает, что ее строительство будет доверено госкорпорации "Росатом". "Мы надеемся, что будет принято вскоре решение о строительстве в вашей стране атомной электростанции, которую, как мы надеемся, будет возводить "Росатом", - говорил посол.

В сентябре 2017 года министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявлял журналистам, что Казахстан сможет принять решение о необходимости строительства АЭС в стране только после изучения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта в 2018 году. "Предполагаем, что до конца года "Казатомпром" должен начать разрабатывать, наконец, ТЭО. Мы сейчас в министерстве работаем над тем, что они запросили у нас данные. После разработки ТЭО в следующем году мы сможем сказать - да или нет. Результаты ТЭО покажут, быть ли атомной станции или нет", - говорил тогда министр.

Впервые планы построить АЭС в Казахстане (тогда ее предполагалось разместить близ озера Балхаш) были обнародованы в 1998 году. Однако в обществе эти планы были восприняты крайне негативно, и работы по разработке проекта были фактически свернуты.

В ноябре 2006 года правительство страны приняло постановление о подготовке строительства АЭС в Мангистауской области (на западе страны) в 10 км от Актау на базе бывшего атомного энергокомбината (МАЭК). Сейчас это производство ликвидировано, топливо утилизируется, а сам комбинат передан в состав "Казатомпрома". При этом было решено строить АЭС на базе реакторов средней мощности ВБЭР-300 российского и европейского производства.

Разработку ТЭО и обоснования инвестиций проекта АЭС российские специалисты были готовы завершить в 2009 году. Однако в феврале 2009 года правительство республики приостановило проект до урегулирования с Россией вопросов о передаче интеллектуальной собственности. Затем в список возможных площадок для строительства АЭС был добавлен Курчатов, расположенный на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.

В конце мая 2014 года Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении АЭС в Курчатове. Проект предусматривал строительство АЭС с реакторами типа ВВЭР установленной мощностью от 300 МВт до 1200 МВт. Согласно документу, стороны также намеревались сотрудничать в вопросе обеспечения АЭС ядерным топливом с возможностью производства его или компонентов на территории Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АЭС, ПЛАНЫ, ТОКАЕВ


Похожие новости


Президент Казахстана пообещал, что АЭС в стране без учета мнения граждан страны строиться не будет Глава Минэнерго Казахстана вновь подчеркнул, что решение о строительстве АЭС в стране будет принято после общественного обсуждения Некоторые казахстанские общественники считают проекты строительства в республике АЭС "самоубийственными" АЭС планируется строить на западе Казахстана - Казатомпром Казахстан должен построить АЭС - президент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]