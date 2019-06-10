Демпартия Молдавии инициирует переговоры по преодолению внутриполитического кризиса в стране

Демократическая партия Молдавии (ДПМ) пригласила политических оппонентов к диалогу с целью преодоления политического кризиса, заявил на пресс-конференции в понедельник бывший председатель парламента, зампредседателя ДПМ Андриан Канду.
По его словам, ДПМ и правительство приняли к сведению заявления внешних партнеров, которые "призвали к диалогу все политические силы страны".
"Как советуют нам партнеры, мы приглашаем к политическому диалогу сегодня парламентские партии, в частности, представителей Партии социалистов (ПСРМ) и блока ACUM. Демпартия создала команду для переговоров, в которую не входят руководители ДПМ", - сказал Канду.
По его словам, на сегодняшний день в Молдавии сложилась двойственная ситуация: с одной стороны, есть решение о роспуске парламента, назначена дата досрочных выборов, с другой стороны, есть депутаты, которые "настаивают на том, что парламент продолжает работать".
"Мы думаем, что юридических решений в подобной ситуации практически нет. Нравятся нам или нет решения Конституционного суда, но это единственный орган в стране, который интерпретирует Конституцию, и все обязаны соблюдать закон. Мы считаем, что политическое решение можно найти только путем диалога, спокойного, без эмоций и провокаций", - сказал Канду.
Он отметил, что "Демпартия осознает ответственность перед гражданами и опасается, что политический кризис может затронуть, в первую очередь, государственных служащих и бюджетных работников".
"Мы не видим выхода из данной ситуации, кроме проведения досрочных выборов. На наш взгляд, это является лучшим вариантом преодоления политического кризиса. Пусть нас народ рассудит. В тоже время, мы готовы обсудить любые варианты, предложенные другими политическими силами", - заявил Канду.
После парламентских выборов 24 февраля в Молдавии разразился политический кризис, связанный с тем, что три политические партии не могли сформировать парламентское большинство и правительству, в силу принципиальных разногласий.
В минувшую субботу ПСРМ и правый блок ACUM договорились о сотрудничестве, подписав Соглашение о "деолигархизации" страны. В этот же день председатель партии социалистов Зинаида Гречанная была избрана председателем парламента Молдавии, а лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена премьер-министром Молдавии. Парламент утвердил правительство и сформировал новые структуры власти.
Однако Конституционный суд, который выполняет указания Демпартии, признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
Демпартия объявила также, что начинает сбор подписей за отставку президента Додона, чтобы добиться проведения президентских выборов одновременно с парламентскими.
В свою очередь, парламент Молдавии признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Павла Филипа и Демпартию.
Додон назвал действия Демпартии "попыткой узурпации власти".
Баку и Анкара отмечают необходимость проведения в будущем совместных тактических учений
Алиев и Токаев намерены развивать азербайджано-казахстанское сотрудничество
Алиев утвердил межправсоглашние Азербайджана с Саудовской Аравией о военном сотрудничества
Трейдерская "дочка" Total подала иск к Антипинскому НПЗ почти на 1 млрд рублей
Гендиректором Aurus стал Адиль Ширинов
Deutsche Bank выявил серьезные проблемы в мониторинге подозрительных платежей - FT
УЕФА опровергает сообщения о планах реформы Лиги чемпионов
ИВ Баку получит 40 млн манатов на строительство, капремонт и восстановление учебных заведений в столице и пригородах
Минобразования получит 18 млн манатов на развитие школьной инфраструктуры
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви