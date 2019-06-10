Демпартия Молдавии инициирует переговоры по преодолению внутриполитического кризиса в стране

Демократическая партия Молдавии (ДПМ) пригласила политических оппонентов к диалогу с целью преодоления политического кризиса, заявил на пресс-конференции в понедельник бывший председатель парламента, зампредседателя ДПМ Андриан Канду.

По его словам, ДПМ и правительство приняли к сведению заявления внешних партнеров, которые "призвали к диалогу все политические силы страны".

"Как советуют нам партнеры, мы приглашаем к политическому диалогу сегодня парламентские партии, в частности, представителей Партии социалистов (ПСРМ) и блока ACUM. Демпартия создала команду для переговоров, в которую не входят руководители ДПМ", - сказал Канду.

По его словам, на сегодняшний день в Молдавии сложилась двойственная ситуация: с одной стороны, есть решение о роспуске парламента, назначена дата досрочных выборов, с другой стороны, есть депутаты, которые "настаивают на том, что парламент продолжает работать".

"Мы думаем, что юридических решений в подобной ситуации практически нет. Нравятся нам или нет решения Конституционного суда, но это единственный орган в стране, который интерпретирует Конституцию, и все обязаны соблюдать закон. Мы считаем, что политическое решение можно найти только путем диалога, спокойного, без эмоций и провокаций", - сказал Канду.

Он отметил, что "Демпартия осознает ответственность перед гражданами и опасается, что политический кризис может затронуть, в первую очередь, государственных служащих и бюджетных работников".

"Мы не видим выхода из данной ситуации, кроме проведения досрочных выборов. На наш взгляд, это является лучшим вариантом преодоления политического кризиса. Пусть нас народ рассудит. В тоже время, мы готовы обсудить любые варианты, предложенные другими политическими силами", - заявил Канду.

После парламентских выборов 24 февраля в Молдавии разразился политический кризис, связанный с тем, что три политические партии не могли сформировать парламентское большинство и правительству, в силу принципиальных разногласий.

В минувшую субботу ПСРМ и правый блок ACUM договорились о сотрудничестве, подписав Соглашение о "деолигархизации" страны. В этот же день председатель партии социалистов Зинаида Гречанная была избрана председателем парламента Молдавии, а лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена премьер-министром Молдавии. Парламент утвердил правительство и сформировал новые структуры власти.

Однако Конституционный суд, который выполняет указания Демпартии, признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

Демпартия объявила также, что начинает сбор подписей за отставку президента Додона, чтобы добиться проведения президентских выборов одновременно с парламентскими.

В свою очередь, парламент Молдавии признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Павла Филипа и Демпартию.

Додон назвал действия Демпартии "попыткой узурпации власти".