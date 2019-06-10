Алиев утвердил межправсоглашние Азербайджана с Саудовской Аравией о военном сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Саудовской Аравией «О сотрудничестве в сфере обороны», сообщает сайт главы государства.

Соглашение было подписано 7 апреля 2019 года в Эр-Рияде.

Кроме того, глава государства утвердил соглашение «О подготовке кадров органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск стран СНГ» от 25 мая 2007 года, подписанное на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Ялте.

Ф.Исазаде