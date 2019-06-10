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Внешняя политика 10.06.2019 16:44

Алиев утвердил межправсоглашние Азербайджана с Саудовской Аравией о военном сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Саудовской Аравией «О сотрудничестве в сфере обороны», сообщает сайт главы государства.

Соглашение было подписано 7 апреля 2019 года в Эр-Рияде.

Кроме того, глава государства утвердил соглашение «О подготовке кадров органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск стран СНГ» от 25 мая 2007 года, подписанное на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Ялте.

Ф.Исазаде

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Тэги: САУДАРАВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ВОЕННОЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]