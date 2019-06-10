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Бизнес и законодательство 10.06.2019 16:49

Недвижимость в Азербайджане в I квартале 2019 г подорожала на 1,2%

Цены на недвижимость в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в манатном эквиваленте выросли на 1,2%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«В то время как на первичном рынке недвижимости наблюдался рост цен на 0,8%, на вторичном рынке цены выросли на 1,2%», - отметили в Минэкономики.

Согласно данным неправительственных организаций в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на рынке недвижимости наблюдалось увеличение числа сделок по купле-продаже.

Согласно данным, в Баку самое дорогое жилье предлагается в Сабаильском районе, где средняя стоимость 1 кв. м жилья составляет $1,719 тыс. (рост по сравнению с I кварталом 2018 года на 10,1%).

В пятерку районов Баку, где наблюдаются наиболее высокие цены, также входят: Насиминский ($1,109 тыс. за кв. м.) Наримановский ($1,088 тыс. за кв. м.), Ясамальский ($1,016 тыс. за кв. м.) и Хатаинский районы ($927 за кв. м.).

Самое дешевое жилье предлагается в Пираллахинском районе Баку, где стоимость 1 кв. м жилплощади составляет $472 (спад на 10,1%).

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕДВИЖИМОСТЬ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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