Недвижимость в Азербайджане в I квартале 2019 г подорожала на 1,2%

Цены на недвижимость в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в манатном эквиваленте выросли на 1,2%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
«В то время как на первичном рынке недвижимости наблюдался рост цен на 0,8%, на вторичном рынке цены выросли на 1,2%», - отметили в Минэкономики.
Согласно данным неправительственных организаций в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на рынке недвижимости наблюдалось увеличение числа сделок по купле-продаже.
Согласно данным, в Баку самое дорогое жилье предлагается в Сабаильском районе, где средняя стоимость 1 кв. м жилья составляет $1,719 тыс. (рост по сравнению с I кварталом 2018 года на 10,1%).
В пятерку районов Баку, где наблюдаются наиболее высокие цены, также входят: Насиминский ($1,109 тыс. за кв. м.) Наримановский ($1,088 тыс. за кв. м.), Ясамальский ($1,016 тыс. за кв. м.) и Хатаинский районы ($927 за кв. м.).
Самое дешевое жилье предлагается в Пираллахинском районе Баку, где стоимость 1 кв. м жилплощади составляет $472 (спад на 10,1%).
Б.Рустамбеков
Алиев и Токаев намерены развивать азербайджано-казахстанское сотрудничество
Алиев утвердил межправсоглашние Азербайджана с Саудовской Аравией о военном сотрудничества
Министр обороны Турции прибыл в Нахчыван для наблюдения за завершением азербайджано-турецких тактических учений
Количество Центров оказания услуг дневного ухода за детьми в Азербайджане увеличится почти до 60
Азеригаз в январе-мае зарегистрировал более 43 тыс. новых абонентов среди населения
Испанский теннисист Надаль стал 12-кратным победителем "Ролан Гаррос"
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Трамп пообещал немедленно ввести новые пошлины на китайские товары в случае отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20
Главы МИД Иран и ФРГ назвали сохранение СВПД своей общей целью
Британские консерваторы начинают борьбу за лидерство в партии
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви