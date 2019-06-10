Недвижимость в Азербайджане в I квартале 2019 г подорожала на 1,2%

Цены на недвижимость в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в манатном эквиваленте выросли на 1,2%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«В то время как на первичном рынке недвижимости наблюдался рост цен на 0,8%, на вторичном рынке цены выросли на 1,2%», - отметили в Минэкономики.

Согласно данным неправительственных организаций в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на рынке недвижимости наблюдалось увеличение числа сделок по купле-продаже.

Согласно данным, в Баку самое дорогое жилье предлагается в Сабаильском районе, где средняя стоимость 1 кв. м жилья составляет $1,719 тыс. (рост по сравнению с I кварталом 2018 года на 10,1%).

В пятерку районов Баку, где наблюдаются наиболее высокие цены, также входят: Насиминский ($1,109 тыс. за кв. м.) Наримановский ($1,088 тыс. за кв. м.), Ясамальский ($1,016 тыс. за кв. м.) и Хатаинский районы ($927 за кв. м.).

Самое дешевое жилье предлагается в Пираллахинском районе Баку, где стоимость 1 кв. м жилплощади составляет $472 (спад на 10,1%).

Б.Рустамбеков