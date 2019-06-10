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СНГ 10.06.2019 16:58

Токаев призывает покончить с применением к нему термина "транзитный президент"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что является полноправным главой государства, а не "транзитным пассажиром".

"Я против слова "транзит". Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир что ли или попутчик? Нет, я считаю себя полноправным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик, не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, ни пересаживаться на какое-то другое движущееся средство. Поэтому давайте покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран, и будем вместе работать, чтобы сделать нашу жизнь более счастливой", - сказал Токаев в понедельник на пресс-конференции в Нур-Султане по итогам внеочередных президентских выборов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ВЛАСТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]