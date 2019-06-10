Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что является полноправным главой государства, а не "транзитным пассажиром".
"Я против слова "транзит". Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир что ли или попутчик? Нет, я считаю себя полноправным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик, не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, ни пересаживаться на какое-то другое движущееся средство. Поэтому давайте покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран, и будем вместе работать, чтобы сделать нашу жизнь более счастливой", - сказал Токаев в понедельник на пресс-конференции в Нур-Султане по итогам внеочередных президентских выборов.
Алиев и Токаев намерены развивать азербайджано-казахстанское сотрудничество
Алиев утвердил межправсоглашние Азербайджана с Саудовской Аравией о военном сотрудничества
Министр обороны Турции прибыл в Нахчыван для наблюдения за завершением азербайджано-турецких тактических учений
Klaipedos nafta в январе-мае увеличила выручку на 12%, перевалка нефтепродуктов упала на 21%
Недвижимость в Азербайджане в I квартале 2019 г подорожала на 1,2%
В Азербайджане на 10 июня собрано более 528 тыс. тонн зерновых
Количество Центров оказания услуг дневного ухода за детьми в Азербайджане увеличится почти до 60
Азеригаз в январе-мае зарегистрировал более 43 тыс. новых абонентов среди населения
Испанский теннисист Надаль стал 12-кратным победителем "Ролан Гаррос"
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви