Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что является полноправным главой государства, а не "транзитным пассажиром".

"Я против слова "транзит". Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир что ли или попутчик? Нет, я считаю себя полноправным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик, не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, ни пересаживаться на какое-то другое движущееся средство. Поэтому давайте покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран, и будем вместе работать, чтобы сделать нашу жизнь более счастливой", - сказал Токаев в понедельник на пресс-конференции в Нур-Султане по итогам внеочередных президентских выборов.