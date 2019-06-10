Klaipedos nafta в январе-мае увеличила выручку на 12%, перевалка нефтепродуктов упала на 21%

Государственный оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в январе-мае 2019 года получил 49,7 млн евро выручки - на 11,9% больше, чем в за аналогичный период 2018 года, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

В мае доходы предприятия сократились на 1,2% по сравнению с показателем мая прошлого года - до 8,5 млн евро.

На нефтетерминалах компании в январе-мае отгружено 2,42 млн тонн нефтепродуктов - на 21,4% меньше, чем годом ранее. В мае отгрузка упала на 30% - до 446 тыс. тонн.

"Результаты погрузки в мае обусловлены преимущественно инцидентами на нефтепроводе "Дружба", которые заметно уменьшили транзит нефтепродуктов и повлияли на результаты погрузок нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

На сокращение погрузок за пять месяцев также повлияло и снижение потока нефтепродуктов с нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в этот период, а также уменьшение транзитных грузов темных нефтепродуктов в первом квартале.

Терминал за пять месяцев регазифицировал и отгрузил 3,989 млрд кВт.ч газа - на 7,8% больше, чем за пять месяцев прошлого года. В мае рагазифицировано и перевалено 1,774 млрд кВт.ч газа (рост на 22,3%).

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% - Achemos grupe.