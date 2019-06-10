В Иране отпустят на свободу ливанца, обвиненного в шпионаже

Гражданин Ливана Низар Закка, признанный виновмым в шпионаже, будет освобожден в ближайшее время, сообщают иранские СМИ.

По их информации, он выйдет на свободу "в ближайшие несколько часов".

Согласно сообщению агентства "Фарс", мужчина будет освобожден "только из-за уважения", которое Иран испытывает к руководству ливанского радикального движения "Хезболла".

Ранее адвокат ливанца сообщил агентству Associated Press, что освобождение Закки стало возможно благодаря посредничеству со стороны высокопоставленных лиц Ливана, в том числе президента Ливана Мишеля Наим Ауна, который является политическим союзником "Хезболлы".

Специально для обеспечения безопасности во время процесса освобождения Закки в Тегеран прибыл высокопоставленный представитель ливанской службы безопасности.

Силы Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) задержали проживавшего в США Закку в 2015 году, когда он принимал участие в проводившейся в Тегеране конференции.

Позднее он был осужден за шпионаж и приговорен к 10 годам тюремного заключения. По данным ряда западных СМИ, у Закки были "тесные связи" с американскими спецслужбами.