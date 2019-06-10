Алиев и Токаев намерены развивать азербайджано-казахстанское сотрудничество

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев уверены в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений между странами.

«В ходе телефонной беседы, состоявшейся в понедельник по инициативе азербайджанской стороной, главы государств обменялись мнениями по перспективам развития двусторонних связей», - сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

Алиев поздравил Токаева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в должности главы Казахстана.

Р.Бабаев