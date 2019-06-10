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Внешняя политика 10.06.2019 17:10

Алиев и Токаев намерены развивать азербайджано-казахстанское сотрудничество

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев уверены в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений между странами.

«В ходе телефонной беседы, состоявшейся в понедельник по инициативе азербайджанской стороной, главы государств обменялись мнениями по перспективам развития двусторонних связей», - сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

Алиев поздравил Токаева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в должности главы Казахстана.

Р.Бабаев

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]